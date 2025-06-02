Kırıkkale'de Kurt Saldırısı: 16 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Kırıkkale'de Kurt Saldırısı: 16 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir bağ evine giren kurt, 16 küçükbaş hayvanı öldürdü. Hayvan sahibi Ali Gökdere, emekli maaşı ile büyüttüğü hayvanlarının saldırı sonucu telef olduğunu ve çaresiz kaldığını ifade etti.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bağ evindeki ağıla giren kurt, 16 küçükbaş hayvanı telef etti. Hayvan sahibi Ali Gökdere, "Kendim yemedim, onlara yedirdim. Canavar geldi, hepsini kırdı geçti" dedi.

Olay, Yahşihan ilçesine bağlı Karadere mevkisindeki bir bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli Ali Gökdere'ye ait ağıla gece saatlerinde kurt girdi. Gökdere, ağıldaki koyunları sabah saatlerinde telef olmuş halde buldu. Saldırı sonucu 16 küçükbaş hayvan telef olurken, 4 kuzu ise saldırıdan kurtuldu.

"Kendim yemedim, bunlara yedirdim"

Emekli maaşıyla hayvanlarına yem ve saman aldığını belirten Ali Gökdere, "Bir merakla 6 koyun almıştım. 6 koyundan 4'ünü kurbanda satmıştım. Kalan 2 tanesini de 18'e kadar çoğalttım. Daha sonra canavar geldi, bir günde hepsini kırdı geçti. Yapacak bir şey yok. Saat 22.00'de kapatmıştım, sabah da hepsini ölü olarak gördüm. Kendim yemedim, bunlara yedirdim. Yemini, samanını emekli maaşımdan 3-5 kuruş katarak aldım, büyüttüm. Başka da yapacak bir işim yoktu. 4 tane kuzum kaldı, onları da görmemiş, tahminimce şişmiş, onlar da ölür. Şaştım kaldım ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Kendisi için hayvanların bir uğraş ve moral kaynağı olduğunu söyleyen Gökdere, "Başka da yapacak bir işim yoktu. Kendimize bir eğlenceydi bunlar. Burada artık vakit de geçmez" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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