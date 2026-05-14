Hukuk mücadelesini küçük Efe kazandı, mahkemeden eğitmene hapis cezası

Kırıkkale'de özel bir kreşte 2,5 yaşındaki çocuğun darp edilmesinin ardından ailesinin yaklaşık 2 yıl süren adalet mücadelesinde karar çıktı. Mahkeme, eğitmene 5 yıl hapis cezası verdi. Çocuğun babası Hasan Kuşdoğan, "Adalet yerini buldu, aile olarak içimiz rahatladı" dedi.

Olay, 22 Mart 2024'te Kırıkkale'de özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, eğitmen A.K., 2,5 yaşındaki Hasan Efe Kuşdoğan'ı kolundan tutarak savurdu. Başını önce masaya, ardından yere çarpan çocuk yaralandı. Olay anı kreşin güvenlik kamerasına da yansıdı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Hasan Efe'nin başındaki yaraya dikiş atıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen aile, durumu Cumhuriyet savcılığına bildirerek şikayetçi oldu. Yaklaşık 2 yıl süren yargılama sonunda Kırıkkale 5. Asliye Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

Mahkeme, sanık A.K.'nin mağdur Hasan Efe'ye yönelik "nitelikli kasten yaralama" suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti. Sanığa önce 2 yıl hapis cezası verildi. Çocuğun beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak durumda olması ve sanığın sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanması nedeniyle ceza 3 yıla çıkarıldı. Mağdurun yüzünde sabit iz oluştuğu gerekçesiyle ceza 6 yıla yükseltildi. İyi hal indirimi uygulanan A.K., 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca kreş sahibi M.K. hakkında "kamu görevlisinin suçu bildirememesi" suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Ceza, iyi hal indirimiyle 5 aya düşürüldü. M.K. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi. Kararın, taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna açık olduğu belirtildi.

"Aile olarak çok zor bir süreç yaşadık"

Müşteki baba Hasan Kuşdoğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın ardından ambulans ve polisin çağrılmadığını belirterek, "Hiçbir resmi işlem yapılmadı. Olayın örtbas edilmeye çalışıldığını düşünüyoruz. Daha sonra çocuğumuzu kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük. Hastanede başındaki yaraya dikiş atıldı. Kafasından darbe aldığı için tomografi ve röntgen çekildi. Doktorlar, çocuğumuzun 24 saat uyutulmaması gerektiğini söyledi. Aile olarak çok zor bir süreç yaşadık" dedi.

"Adalet yerini buldu"

Yargılama sürecinin yaklaşık 2 yıl sürdüğünü ifade eden baba Kuşdoğan, "Allah'a şükür Kırıkkale'de adalet yerini buldu. Eğitmene 5 yıl, kreşin sahibine ise 6 ay hapis cezası verildi. Aile olarak içimiz rahatladı. Çocuğumuzun hakkı yerde kalmadı. Hasan Efe, henüz 2,5 yaşındaydı, kendini savunamayacak kadar küçük bir çocuktu. Ne psikolojik ne de fiziki olarak kendisini koruyabilecek durumdaydı" diye konuştu.

Müşteki anne Özlem Kuşdoğan ise, "Hakimimize, savcımıza ve avukatımız Mustafa Keyvan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Adalet yerini buldu, gönlümüz rahat" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı