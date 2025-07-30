Kırıkkale'de Kıyma Makinesine Kaptıran Çocuk Hava Ambulansıyla Hastaneye Sevkedildi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde kıyma makinesine sağ elini kaptıran çocuk, hava ambulansıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Karakeçili ilçesinde bulunan bir kasapta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıyma makinesine sağ elini kaptıran 16 yaşındaki E.A.'nın parmağı koptu. Çocuk, yakınlarının yardımıyla Karakeçili İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, durumunun ciddiyeti üzerine hava ambulansıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi. - KIRIKKALE