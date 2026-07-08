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Kırıkkale Emniyetinden aranan şahıslara operasyon: 4 hükümlü yakalandı

Kırıkkale Emniyetinden aranan şahıslara operasyon: 4 hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar kapsamında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. yakalandı. "Kasten öldürme" suçundan 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç., "uyuşturucu madde ticareti ve kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G., "tehdit" ve "hakaret" suçlarından iki ayrı dosyada toplam 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ö. de polis ekiplerince yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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