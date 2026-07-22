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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden biri olay yerinden kaçtı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken, kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.K.P. yönetimindeki 71 AEC 647 plakalı Tesla marka otomobil ile çarpışan 06 CCL 137 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Kazada sürücü M.F.K.P. ile yolcular T.B., A.B. ve S.A. yaralandı. Araçlarda ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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