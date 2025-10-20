Haberler

Kırıkkale'de Kadın Cinayeti Davasında Dördüncü Duruşma

Kırıkkale'de kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner'in cesedi Kızılırmak Nehri'nde bulundu. Davanın dördüncü duruşmasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Kırıkkale'de cesedi tel örgü ve taşla sarılı halde Kızılırmak Nehri'nde bulunan 47 yaşındaki kadının öldürülmesine ilişkin davanın dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül 2024 tarihinde kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner'in cansız bedeni, 13 Ekim'de Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınlarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından, Kızılırmak Nehri'nde tel örgüye sarılı ve yaklaşık 80 kiloluk taşla ağırlık verilmiş halde bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında maktulün kardeşleri Ş.G. (45) ve Y.G. (39), erkek arkadaşı D.U. (61), yeğeni G.F.G. (34) ve komşusu K.U. (34) hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ş.G., D.U., K.U. ve soruşturması ayrı yürütülen yaşı küçük çocuk H.U., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanık G.F.G. ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Maktulün kardeşi Y.G.'nin adli kontrol tedbirinin de devamına karar verildi. Tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KIRIKKALE

