Kırıkkale'de Kaçak İçki Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de 3 şahsın gözaltına alındığı operasyonda 40 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak içki ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, yıl başı öncesi denetimlerini sıklaştıran ekipler, şehir merkezindeki bazı mekanlara operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 40 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE