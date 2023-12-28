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Kırıkkale'de Kaçak İçki Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de yapılan operasyonda, 40 litre kaçak içki ele geçirildi ve 3 şahıs gözaltına alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kırıkkale'de 3 şahsın gözaltına alındığı operasyonda 40 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak içki ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, yıl başı öncesi denetimlerini sıklaştıran ekipler, şehir merkezindeki bazı mekanlara operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 40 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale Suç Operasyon Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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