Kırıkkale'de Jandarma Operasyonu: Üç Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Delice, Yahşihan ve Keskin ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Operasyonlar kapsamında; Delice'de "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (37), Yahşihan'da "Silahla tehdit" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (33) ve Keskin'de "Kasten yaralama" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. (34) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE