Haberler

Safir Tuz Fabrikası'nda iş kazası: 10 metreden düşen işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde Safir Tuz Fabrikası'nda çatı montajı yapan Ozan Turhan, 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Olay, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde faaliyet gösteren Safir Tuz Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan Ozan Turhan (48), yaklaşık 10 metre yükseklikte çatı montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Turhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, iş kazasının yaşandığı alanda tahkikat yaptı. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca iş kazasına ilişkin adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

