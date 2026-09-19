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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 06 DKL 108 plakalı Volkswagen marka otomobil, F.C.A. yönetimindeki 06 BCD 174 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü M.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.Y., S.Y. ve S.Ç. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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