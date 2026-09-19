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Kırıkkale'de hırsızlık hükümlüsü yakalandı, 3 yıl 15 ay 24 gün hapis cezası vardı

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Kırıkkale'de hırsızlık hükümlüsü yakalandı, 3 yıl 15 ay 24 gün hapis cezası vardı
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Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 15 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 15 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, Kayseri Asliye Ceza Mahkemesince "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 15 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.T. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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