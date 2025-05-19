Kırıkkale'de Gasp ve Kazalar: Genç Tutuklandı

Kırıkkale'de Gasp ve Kazalar: Genç Tutuklandı
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Kırıkkale'de alkollü bir gencin, patronunu gaspetmesi ve çaldığı araçla 5 kişinin yaralanmasına yol açması sonucu tutuklandığı bildirildi. Olay, 18 Mayıs'ta gerçekleşti.

Kırıkkale'de gasp ettiği araçlarla 5 kişinin yaralanmasına, 7 aracın da zarar görmesine sebep olan 21 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 18 Mayıs tarihinde akşam saatlerinde Gürler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın kuaförü Y.T. (37), yeni işe aldığı M.Y.S. (21) ile birlikte kafede vakit geçirdi. İkili arasında araçla dönüş sırasında tartışma çıktı. Alkollü olduğu öğrenilen M.Y.S., patronunu darp ederek cebindeki 19 bin lirayı gasp etti. Ardından sahte plakalı Peugeot marka otomobili çalarak olay yerinden kaçan genç, Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda 71 S 0039 plakalı okul servisine çarptı. Kazada B.C.A., B.C., R.Z. ve H.U. yaralanırken, servis şoförü N.K. (60) aracından indiği anda ikinci bir gasp olayı yaşandı. M.Y.S., bu kez okul servisini kaçırarak yeniden kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre süren kovalamacanın ardından Otogar Köprüsü'nde aracın kontrolünü kaybeden şüpheli, kaza yaparak aracı devirdi. Yaya olarak kaçmaya çalışan M.Y.S., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hastaneye sevk edilen şüphelinin 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayda yaralanan kuaför Y.T. ile birlikte toplam 5 kişi tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayda park halindeki 7 araçta ise hasar oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.Y.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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