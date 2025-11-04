Haberler

Kırıkkale'de Emniyet Denetimleri: Uyuşturucu ve Ceza Uygulamaları

Güncelleme:
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde gerçekleştirilen gece denetimlerinde 1490 kişi sorgulandı, 290 araç kontrol edildi. Uyuşturucu madde ele geçirilirken, 23 araca toplam 111 bin lira ceza kesildi ve bir işletmeye 136 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, polis ekiplerince gece yarısına kadar süren denetimlerde yüzlerce kişi sorgulandı. Uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 23 araca 111 bin lira ceza kesildi ve günübirlik kiralama yapan bir işletmeye 136 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'nin üniversite ilçesi Yahşihan'da, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece yarısına kadar süren "Yahşihan'da Emniyettesiniz" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama öncesinde Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan ekipler, planlama toplantısının ardından araçlarıyla görev alanlarına dağıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi, Trafik Şube, Motosikletli Yunus Timleri ve bekçilerden oluşan ekipler, hem araçla hem de yaya devriye olarak ilçenin birçok noktasında denetim yaptı.

Yapılan kontrollerde vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun bulunduğu bölgelerde kimlik kontrolleri ve trafik denetimleriyle muhtemel asayiş olaylarının önüne geçilmesi hedeflendi. Gece boyunca süren uygulamada bin 489 şahıs sorgulandı, 290 araç kontrol edildi. 23 araca 31 ayrı ihlalden toplam 111 bin 222 TL idari para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. Ayrıca 4 şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, günübirlik kiralama yaptığı tespit edilen bir işletmeye, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun Ek-1 maddesi gereğince 136 bin 189 TL idari para cezası kesildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFaruk Omar:

