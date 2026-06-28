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Ehliyetsiz sürücü, otomobil ve yolcu otobüsüne çarptı: 40'ar bin lira ceza kesildi

Ehliyetsiz sürücü, otomobil ve yolcu otobüsüne çarptı: 40'ar bin lira ceza kesildi
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Kırıkkale'de oto kurtarıcı, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye ve ruhsat sahibine 40'ar bin lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de oto kurtarıcı, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen oto kurtarıcı sürücüsüne ve ruhsat sahibine 40'ar bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolu üzerindeki Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 10 ACE 044 plakalı oto kurtarıcı, kontrolden çıkarak önce H.A.'nın kullandığı 71 ADV 995 plakalı Hyundai marka otomobile, ardından Vangölü firmasına ait R.Y. yönetimindeki 65 NK 775 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsüne çarptı. Kazada oto kurtarıcı sürücüsü B.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, oto kurtarıcı sürücüsü B.K.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Sürücüye ve aracın ruhsat sahibine 40'ar bin lira idari para cezası uygulandı. Kazaya karışan araçlar, trafik ekiplerinin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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