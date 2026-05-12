Kırıkkale'de 'dolandırıcılık' suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de "dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan T.B.'yi yakaladı. Hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı