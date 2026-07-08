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'Dolandırıcılık' suçundan aranan hükümlü jandarmadan kaçamadı

'Dolandırıcılık' suçundan aranan hükümlü jandarmadan kaçamadı
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Kırıkkale'de 'dolandırıcılık' suçundan aranan ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.C., jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Kırıkkale'de "dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde, "dolandırıcılık" suçundan aranan H.İ.C. (25) yakalandı. Hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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