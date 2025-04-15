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Kırıkkale'de Aranan İki Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Kırıkkale'de Aranan İki Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı
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Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan iki hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Hükümlüler arasında 'ateşli silahla kasten yaralama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından ceza almış kişiler bulunuyor.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan iki hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Merkez ilçede gerçekleştirilen operasyonda, "ateşli silahla kasten yaralama", "askeri ceza kanununa muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından aranan K.U. (31) isimli hükümlü şahıs yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.U., işlemlerinin ardından tutuklandı.

Karakeçili ilçesinde de yapılan diğer operasyonda ise "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan S.D. (35) gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası olan hükümlü, işlemlerin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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