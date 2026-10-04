Kırıkkale’de 4 kişinin yaralandığı kazada ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 350 bin lira ceza

Kırıkkale'de otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen ve ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenilen otomobil sürücüsüne 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaza, Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı ile Şehit Erbay Atik Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. idaresindeki 06 AEC 846 plakalı otomobil ile E.B. yönetimindeki 71 ADS 560 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli motosiklet devrildi. Kazada motosiklette bulunan E.B., Z.N.B., Ü.B. ve B.N.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü İ.Y.'nin alkollü olduğu, sürücü belgesine de daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlendi. Sürücüye ilgili maddeler kapsamında toplam 350 bin lira idari para cezası uygulandı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı