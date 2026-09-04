Kırıkkale'de 22 Yıl Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 22 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Selimözer Mahallesi Park Tekel Büfe civarında aranan T.U.'nun bulunduğu yönünde ihbar aldı. Adrese sevk edilen ekipler, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile koordineli çalışma başlattı. Yapılan incelemede cezaevi firarisi olduğu belirlenen T.U., 2338. Sokak üzerinde yaya olarak ilerlediği sırada polis ekiplerince yakalandı. Şahsın yapılan GBT sorgusunda, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçundan hakkında 22 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı