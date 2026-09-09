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Kırıkkale’de 16 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kırıkkale’de 16 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
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Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti ve cezaevinden firar suçlarından 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti ve cezaevinden firar suçlarından 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, emniyet ve jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ile "hükümlü veya tutuklunun cebir ve tehdit kullanarak kaçması" suçlarından aranan cezaevi firarisi U.K. (28), düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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