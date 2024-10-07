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Kırıkkale'de 13 Gündür Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kırıkkale'de 13 Gündür Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 25 Eylül'den beri kayip olan Sevgi Gülden Yalçıner'i bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri yoğun bir çaba sarf ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cinayet şüphesiyle gözaltına alınan sekiz zanlıdan ikisi tutuklandı.

Kırıkkale'de 13 gündür kayıp olan kadını arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'den beri kayıp olan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'i arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp kadının bulunması için jandarma, AFAD ve dalgıç ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü.

Öte yandan, Yalçıner'in kaybolmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında cinayet şüphesiyle gözaltına alınan sekiz zanlıdan ikisi tutuklanmıştı. Olayla ilgili incelemeler ve soruşturma devam ettiği öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Soruşturma Güvenlik Jandarma 3-sayfa Cinayet Çelebi Eylül Dünya AFAD Suç

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