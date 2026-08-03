Kırıkhan’da yanan ev kullanılmaz hale geldi
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde alevlere teslim olarak yanan müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde alevlere teslim olarak yanan müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Kırıkhan ilçesi Özkızılkaya Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler evi sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı