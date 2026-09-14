Haberler

Kırıkhan’da camide yangın çıktı

Kırıkhan’da camide yangın çıktı
Güncelleme:
+79 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde camide çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde camide çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Özyörük Mahallesi'nde bulunan camide meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Söndürülen yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı

21 FETÖ'cü için ses getirecek karar! Aralarında Zekeriya Öz de var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in yedek başlaması İspanya'da tartışma yarattı

Arda için verilen karar ülkeyi karıştırdı
Ortalık resmen yandı! Yok böyle bir karşılama

Dün gece ortalığı böyle yaktılar!
Pezeşkiyan konuşurken yaptıkları olay oldu! Sonunda kutuyu elinden aldılar

Dünyanın takip ettiği zirvede olay görüntü! Parmaklarını yalayıp...
Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın kardeşi vefat etti

Acı haber canlı yayında geldi, izleyicileriyle paylaştı
Gülben Ergen yaz tatiline böyle veda etti! Son günün tadını çıkardı

Ünlü şarkıcı yaz tatiline böyle veda etti! Havuzda keyifli anlar
Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak

Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak
Polis peşindeydi! 'Raperin Yılmaz'dan gözaltı sonrası ilk görüntü

Polis peşindeydi! "Raperin Yılmaz"dan gözaltı sonrası ilk görüntü