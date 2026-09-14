Kırıkhan’da camide yangın çıktı
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde camide çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde camide çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, Özyörük Mahallesi'nde bulunan camide meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Söndürülen yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı