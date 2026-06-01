Hatay'da bahçe ve çadır yangını

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir bahçede ve çadırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında ve hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Karamankaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçelik ve çadırlık alanda yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı