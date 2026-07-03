Bilecik'te evinin bahçesinden kiraz toplarken düşen yaşlı kadın yaralandı.

Olay, Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Gökçeler köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, evinin bahçesinden kiraz toplayan Meliha S. (68) bir anda dengesini kaybederek merdivenden düştü. El bileği ve kafasından yaralanan kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı