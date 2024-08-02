Üye Girişi
Haberler

Kiracıdan mülk sahibine bayıltan kafa darbesi kamerada

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde kiracı, daha önce tartışma yaşadığı mülk sahibini attığı kafa darbesiyle bayılttı. Mülk sahibinin kendinden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kiracıdan mülk sahibine bayıltan kafa darbesi kamerada

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde Kiracı, daha önce tartışma yaşadığı mülk sahibini attığı kafa darbesiyle bayılttı. Mülk sahibinin kendinden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki akşam saat 20: 30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mülk sahibi olduğu öğrenilen M.A. ile H.İ.D. arasında kira nedeniyle alacak verecek meselesi yüzünden daha önce tartışma yaşandı. Mülk sahibi M.A. dün akşam saatlerinde otomobilini park edip indiği anda, birden ortaya çıkan kiracı H.İ.D., bir anda M.A.'nın üzerine koşup yüzüne kafa attı. Neye uğradığını anlamayan M.A. yere düşerken H.İ.D., M.A.'ye yerdeyken de tekme attı. M.A.'nın kıpırdamadığını ve kendinden geçtiğini gören adam çevreden gelen vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olayda yaralanan M.A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle M.A., Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaya karışan ve M.A.'yı yaralayan H.İ.D olay yerinden kaçtı, ardından polis ekiplerine teslim oldu. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H. İ. D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kiracı Burdur Bucak 3.Sayfa Güncel Haberler

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

 Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Bakmadan Geçme

CUMA HUTBESİ 2 AĞUSTOS | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? Instagram neden kapatıldı? Instagram neden açılmıyor? Instagram neden engellendi? Kızılcık Şerbeti Cemal kim? Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? CANLI DOLAR KURU! 2 Ağustos 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR? Kızılcık Şerbeti Hacı Asude kim? Servet Pandur kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Kızılcık Şerbeti Heves kim? Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? Emekli maaşları fark ödemesi ne zaman hesaplara yatırılacak? Tarih netleşti! Buse Naz Çakıroğlu kazandı mı? Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi mi? Instagram yasaklandı mı, kaldırıldı mı, neden açılmıyor? Instagram'a erişim engeli neden getirildi? Simone Biles kimdir? Simone Biles kimdir kaç yaşında, nereli? Simone Biles altın madalya kazandı mı? Resmi Gazete bugün (2 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 2 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? HAMSTER KOMBAT 2 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları..
İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title