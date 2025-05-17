Kıraathanenin önünde oturan gence kanlı infaz

Kıraathanenin önünde oturan gence kanlı infaz
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Gaziantep'te kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki genc, motosikletle gelen 2 şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Gaziantep'te kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki genc, motosikletle gelen 2 şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Hasan kaplan 25 yaşında kıraathanede otururken motosiklette 2 kişi gelerek 14 el ateş ediyor

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi maaşkuyu caddesinde bulunan bir kıraathanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Kaplan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaplan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 saldırgan kaçtı

Saldırının ardından geldikleri motosikletle kaçan 2 saldırgan ise polis tarafından her yerde aranıyor.

Olay yerinde 14 kovan toplandı

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırının gerçekleştirildiği yerde yaptığı incelemede 14 kovan toplarken saldırganların 2. Şarjörü takmaya çalışırken düşürdüğünü tespit etti.

Olayla ilgi geniş çaplı soruşturma başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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