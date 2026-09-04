Ceyhan'da Kına Gecesinde Havaya Ateş Açan 2 Kişi Gözaltına Alındı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kına merasiminde havaya ateş açan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin anında müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Olayda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kına merasiminde havaya ateş açan 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınırken ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri önleyici kolluk devriyesi esnasında bir evde düzenlenen kına merasiminde silahla ateş edildiğini belirledi. Ekiplerce anında müdahale edilen olayda, havaya ateş açtığı tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.