Kimyasal Suya Düşen Tekstil İşçisi Hayatını Kaybetti

Kimyasal Suya Düşen Tekstil İşçisi Hayatını Kaybetti
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Denizli'de bir tekstil fabrikasında çalışan 53 yaşındaki Dursun Çığ, kimyasal suya düşerek ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kimyasal suya düşen tekstil işçisi hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'de bir tekstil fabrikasında çalışan işçi kimyasal suya düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah 10.30 saatlerinde fabrikada çalıştığı sırada Dursun Çığ (53), kimyasal suya düştü. Dursun Çığ'ın kimyasal suya düştüğü fark eden çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan ve vücudun çoğu bölgesi yanan Dursun Çığ'ı ambulans ile hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan tekstil işçisi Dursun Çığ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tekstil işçisi Dursun Çığ'ın cenazesi otopsi yapılmak için Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - 3.Sayfa
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