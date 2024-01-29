Kim Milyoner'e damga vuran anlar! İşletme bölümü öğrencisi matematik sorusunda elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan genç kadın, matematik sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Her hafta yeni yarışmacıları ve yeni sorularla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster' de heyecanına yenik düşen Sena Erol, cevabını değiştirmek istese de geç kaldı. Basit matematik soruna doğru cevabı veremeyen Sena Erol, üçüncü soruda elendi.

CEVABINI SON ANDA DEĞİŞİRMEK İSTEDİ

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster' de üçüncü soruda elenen Sena Erol, verdiği cevapla gündem oldu. Yarışmacı Sena Erol'a "Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?" diye soruldu. Erol, şıklar arasında kararsız kaldı. Erol, bir süre düşündükten sonra C şıkkında karar kıldı. Soruya C şıkkını seçerek 102 cevabını veren Erol, yarışmadan elendi. Doğru şık açılmadan önce cevabını değiştirmek isteyen Erol'un, 'son kararım' dediği için verdiği cevap geçerli oldu. Genç yarışmacı 5 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

İŞLETME BÖLÜMÜNDE OKUYOR

24 yaşında olan Sena Erol ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşıyor. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sena Erol aynı zamanda özel bir şirketin hukuk departmanında stajyer olarak çalışıyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan üçüncü soru:

Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?

A: 100

B: 101

C: 102

D: 103

Doğru cevap 'D' şıkkı.