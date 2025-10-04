Haberler

Kilis'teki Kauçuk Fabrikasında Yangın Çıktı

Kilis'teki Kauçuk Fabrikasında Yangın Çıktı
Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çıkış nedeni için araştırma başlatıldı.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında dumandan etkilenen olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KİLİS

