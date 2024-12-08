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Kilis'te Suriyeliler, Şam'daki Kutlamalarla Rejim Çöküşünü Karşılıyor

Kilis'te Suriyeliler, Şam'daki Kutlamalarla Rejim Çöküşünü Karşılıyor
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Suriye'de muhalif grupların Şam'a girmesi sonrası Kilis'te yaşayan Suriyeliler, rejimin çöküşünü kutlayarak araç konvoyu oluşturdu ve sevinç gösterileri yaptı.

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esed yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Kilis'te yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

Kilis'te kent meydanında toplanan Suriyeliler, Türk ve Suriye bayrakları ile rejimin çöküşünü kutladı. Esed rejimini eleştiren sloganlar atan Suriyeliler, araçlarla kent merkezinde konvoy yaptı. Suriye'deki muhalif grupların Halep'in ardından bu sabah Şam'da da kontrolü sağlaması, Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Kilis'te yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu.

Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na gelenler, sevinç gösterisinde bulundu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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