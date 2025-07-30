Kilis'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı

Kilis'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı
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Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yaralandı. Kazanın nedeni hakkında polis incelemesine başlandı.

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yaşar Aktürk Mahallesi Hasan Özüberk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi A.B.R. olan 27 LL 004 plakalı otomobil ile B.Ç. yönetimindeki 79 ACB 838 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü B.Ç. ile yolcu M.S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aladdin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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