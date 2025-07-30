Kilis'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yaşar Aktürk Mahallesi Hasan Özüberk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi A.B.R. olan 27 LL 004 plakalı otomobil ile B.Ç. yönetimindeki 79 ACB 838 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü B.Ç. ile yolcu M.S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aladdin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS