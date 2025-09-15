Kilis'te Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Kilis'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, K.Ç. idaresindeki 27 B 9485 plakalı hafif ticari araç ile Y.V.G. yönetimindeki 34 TG 3394 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.Ç., Y.F.Ç. ve A.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS