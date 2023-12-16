Kilis'te motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi ağır yaralandı
Kilis'te meydana gelen kazada, motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada, yayaya çarpan motosiklet sürücüsü ve yayaya ağır yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa bulvarında meydana geldi. S.H yönetimindeki 34 ZD 5930 plakalı motosiklet ile yolun karşısına geçmek isteyen öğrenci E.K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan E.K. ve S.H. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarına üzerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS