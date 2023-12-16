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Kilis'te motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi ağır yaralandı

16 Aralık 2023 18:14 Güncelleme: 18:16 Abone Ol

Kilis'te meydana gelen kazada, motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada, yayaya çarpan motosiklet sürücüsü ve yayaya ağır yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.