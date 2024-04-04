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Kilis'te motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, sürücü ağır yaralandı

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Kilis'te motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Bilal Habeş Mahallesi Karataş Caddesi üzerinde meydana geldi. S.V. idaresindeki 27 YD 071 plakalı otomobil ile Z.T. yönetimindeki 79 AV 046 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Z.T ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılırken motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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