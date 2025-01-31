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Kilis'te Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı: 9 Yaralı

Kilis'te Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı: 9 Yaralı
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savrularak kaza yaptı. Kazada 5'i çocuk toplam 9 kişi yaralandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kavşakta kontrolden çıkan aracın yol kenarına savrularak kaza yapması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı

Kaza, Musabeyli-Kilis karayolu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, R.Y. idaresindeki 01 APK 658 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü R.Y. ile araçta bulunan G.G., B.K., İ.Y., Ö.F.Y., M.A.Y., A.Y., B.E.K., Z.A.K. ve N.K. yaralandı. 5'i çocuk 9 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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