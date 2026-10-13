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Kilis'te jandarma, trafik ihlallerine karşı dron destekli denetim yaptı

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Kilis'te jandarma, trafik ihlallerine karşı dron destekli denetim yaptı
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Kilis'te jandarma timleri, Musabeyli ve Elbeyli il yollarında dron destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde ağır tonajlı araçlar, hatalı park, sollama, emniyet kemeri ve cep telefonu gibi ihlaller hedeflenirken, jandarma amacın ceza değil güvenli trafik olduğunu bildirdi.

Kilis'te jandarma ekipleri, trafik ihlallerini önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından Musabeyli il yolu, Resulosman TOKİ Konutları yolu, Resulosman Mesire Alanı ile Elbeyli il yolunda dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere, karayollarında zorunlu haller dışında şerit üzerinde duraklama yapan, hatalı park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan, hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan sürücülerin trafik ihlallerinin önlenmesi hedeflendi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, denetimlerde amaçlarının ceza yazmak değil, kentte güvenli bir trafik ortamı oluşturmak olduğu belirtilerek, bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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