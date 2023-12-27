Kilis'te Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan hafif ticari araç,10 metrelik şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Elbeyli ilçesine bağlı Aşağıbeylerbeyi köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, F.E. yönetimindeki 79 DL 192 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savrulduktan sonra yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Takla atan araçta ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS