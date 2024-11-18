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Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı

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Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin 'Kılıçlı yemin törenine' ilişkin soruşturma büyüyor. Kara Harp Okulu'ndaki komutanlara 'Bildikleri halde tedbir almadıkları' gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos'ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atması ve protokolün tören alanından ayrılmasının ardından kılıçlarını çatarak yemin ettikleri ana ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırmıştı.

TEĞMENLER DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturma sürüyor. Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu 'ihraç istemiyle' disipline sevk edildi.

MSB kaynaklarına ilettiği soruları ve gelen yanıtları paylaşan Tv.100 yazarı Fuat Uğur da komutanlar hakkında açılan soruşturmaya ilişkin edindiği bilgileri paylaştı:

"7 KEZ TALEPLERİNİ TEKRARLIYORLAR"

Başta Ebru Eroğlu olmak üzere bu teğmenler mezuniyet töreninden önce toplanarak okul komutanlarına giderek, "Biz mezuniyet töreninde eski yemin metnini okumak istiyoruz" diyorlar. Okul komutanları ise "Hayır bu mümkün değil, yapmamalısınız" yanıtını veriyorlar. Teğmenler bu talepleri için okul komutanları gidip taleplerini 7 kez tekrar ediyorlar. Her defasında hayır yanıtını alınca "biz o zaman alternatif bir yemin töreni yaparız" diyorlar. Organize edenler Ebru Eroğlu ve 5 arkadaşı daha fazla değil.

KOMUTANLARA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Ama o alternatif yemin törenine 300'e yakın yeni mezun katıldığını sorunca "Çünkü anons ettiler, o teğmenler de bir şey var diye heyecanla gittiler ve katıldılar. Neden gittiklerini bilmiyorlardı. Zaten soruşturma heyetine de bunu ifade ettiler." yanıtını aldım.

"Onlar hakkında da soruşturma var; çünkü bu bilgiye sahip oldukları halde tedbir almadılar. Sahada o kargaşaya engel olup bu tartışmayı önleyebilirlerdi ama yapmadılar" şeklinde ifadeler kullanıldı.

"ORTADAKİ TAMAMEN DİSİPLİNSİZLİK SUÇU"

Arkasında siyasal bir bağlantı veya motivasyon var mı? Bunu tespit ettiniz mi? sorusunu yönelttim ve şu cevabı aldım:

"Biz buna bakmıyoruz. İşin o kısmı MİT'e ait. Biz sadece düz disiplin suçu olarak ele alıyoruz meseleyi. Asıl sorun, burada TSK'nın itibarının zedelenmesi ve ordumuzun bu tartışmaların içine çekilmesi. Artık "TSK'da bölünme mi var" diye konuşulmaya başlanması çok üzücü bir durum. Bu soruşturmanın "Ne Mustafa Kemal'in askerleriyiz lafıyla" ne de alternatif yemin metninin içeriğiyle alakası var. Ortadaki tamamen disiplinsizlik suçu.

"3 GÜN İÇİNDE YAZILI SAVUNMALARINI VERECEKLER"

Son olarak bundan sonraki sürece ilişkin savunmalarını ne zaman vereceklerini sorduğumda, "Bugünden başlayarak 3 gün içinde yazılı savunmalarını verecekler. Daha sonra ise disiplin kurulunun önünde avukatlarıyla sözlü savunmalarını yapacaklar. Bu süreç yaklaşık bir buçuk, 2 ay kadar sürer, yıl başında tamamlanır ve nihayetlenir." şeklinde süreç ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmıştı. Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti: "Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!" Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti. Teğmenlerin kılıç çatma törenin ardından iktidar kanadından sert tepkiler gelmiş, teğmenler hakkında önce tahkikat ardından soruşturma yürütülmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar, hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek" diyerek duruma tepki göstermişti.

Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Mustafa Kemal Atatürk’den rahatsız olan olsa olsa vatan haini olur diye düşünüyorum , bu vatanı kurup vermiş bizlere önderliği ile .

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Çok şükür kendisini milletten üstün gören, milleti koyun kendini çoban bellemiş askerlerimiz yok artık, yüz yılda oldukça mesafe gelebildik ülkece sonuna doğru olsa da.

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Öcalan'ı serbest bırakmak için nabız yoklayanlar Atatürk'ün adından rahatsız oluyorlar. Ne günlere kaldık

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Haber YorumlarıSer_hat:

Disiplin suçu varsa ona göre ceza verilmeli.ordudan atmak ağır ceza olur.madem Mustafa Kemalin askerleriyiz sözün de sıkıntı yok ihraç neden....

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Alayına soruşturma açın orduda asker bırakmayana kadar uğraşın sizin için savaşacak adam kalmayacak söyleyeyim kimse saf değil enayi yazmıyor alnında

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