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'Kılıçlı Yemin' Soruşturmasında Teğmenler İhraç Talebiyle Disipline mi Sevk Edildi?

'Kılıçlı Yemin' Soruşturmasında Teğmenler İhraç Talebiyle Disipline mi Sevk Edildi?
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tv100 programcısı Gürkan Hacır, teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında başlatılan soruşturmada Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nun TSK'ya ihraç talebiyle sevk edildiği iddialarının doğru olmadığını belirtti. Hacır, MSB kaynaklarından ulaştığı bilgiye göre, henüz verilmiş bir karar olmadığını ve sürecin 1 ay kadar sürebileceğini duyurdu. Soruşturmanın en erken Aralık sonu ya da Ocak başı gibi sonuçlanabileceği belirtildi.

tv100 programcısı Gürkan Hacır sosyal medya hesabından duyurdu:

'Kılıçlı yemin' soruşturmasında teğmenler ihraç talebiyle disipline mi sevk edildi?

tv100 programcısı Gürkan Hacır, teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında başlatılan soruşturmada Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nun TSK'ya ihraç talebiyle sevk edildiği iddialarının tv100'e özel yaptığı açıklamada doğru olmadığını kaydetti. Hacır, MSB kaynaklarından ulaştığı doğru bilgiyi detaylarıyla paylaştı.

'Kılıçlı Yemin' Soruşturmasında Teğmenler İhraç Talebiyle Disipline mi Sevk Edildi?

Gürkan Hacır'dan tv100'E özel açıklama:

"Teğmenlerin Kılıçlı Yemini" için başlatılan soruşturmayı, Milli Savunma kaynaklarına sordum

- Henüz verilmiş bir karar yok.

- 25 Kasım'da Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlayacak, tahminen 1 ay kadar sürmesi bekleniyor.

- Savunmalar istendi, incelemeler yapılacak, gerekirse "yüz yüze" görüşmeler olacak.

- Soruşturma en erken Aralık sonu ya da Ocak başı gibi sonuçlanabilir.

KAYNAK: tv100

Kaynak: Haberler.com / Muhammed Furkan Güneş - 3.Sayfa
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