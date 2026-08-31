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Girne'deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı

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Girne'deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı Girne açıklarında alabora olan geminin facia seferine çıktığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Geminin limandan ayrıldığı sırada kaydedilen görüntüler, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Girne açıklarında alabora olan Filo Jet adlı gemide 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi kayboldu.
  • Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere 267 kişi bulunuyordu; 241 kişi kurtarıldı.
  • Geminin limandan ayrıldığı anlar bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KKTC'de alabora olan geminin limandan ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. 

GEMİ FACİASINDA YENİ GÖRÜNTÜLER

KKTC'nin Girne ilçesi açıklarında meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin kaybolduğu gemi faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

LİMANDAN AYRILDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Faciadan önce limandan ayrılan geminin son görüntüleri, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, geminin limandan denize açıldığı anlar yer aldı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti.

18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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