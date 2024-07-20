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Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yıl Dönümü Kutlamalarında Unutulmaz Konser

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"Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yıl Dönümü Kutlamaları" çerçevesinde "5'inci Kolordu Komutanlığı Bandosu" Edirne'de vatandaşlara ve gazilere unutulmaz bir konser verdi.

"Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yıl Dönümü Kutlamaları" çerçevesinde "5'inci Kolordu Komutanlığı Bandosu" Edirne'de vatandaşlara ve gazilere unutulmaz bir konser verdi.

Edirne'de Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü dolayısıyla "5'inci Kolordu Komutanlığı Bandosu" Saraçlar Caddesi'nde gaziler ve vatandaşlar için gururlandıran bir konser verdi.

5'inci Kolordu Komutanlığı Bandosu Yarbay Mevlüt Belyurt şefliğinde marşlar ve türküler eşliğinde seslendirildi.

Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, gaziler ve vatandaşlarla birlikte konseri izledi. Edirne'de düzenlenen konserden dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını belirten Kıbrıs gazileri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar'a teşekkür etti.

Konserin ardından açıklamalarda bulunan Kıbrıs gazileri, "Şehit olan arkadaşlarının bir kısmının bedenlerinden bir parça bıraktıklarını ama orada bir yavru vatan kazandıkları için gururlu oldukları belirtti. Ayrıca gaziler, soydaşlara yapılan zulümden dolayı Kıbrıs'a savaş için değil, barış için gittiklerini ifade etti.

"Arkadaşlarım yanımda şehit oldu"

Kıbrıs Gazisi İbrahim İbrahim Aksal, "Edirne'de böyle bir konser düzenlendiği için çok gururlandık. Çok hoşumuza gitti, gururlandık. Bugün hele bazı türkülerde neşelendik, sevindik. Şehit olan arkadaşlarımızın bir kısmını orada bıraktık. Bir kısmımızın ayağı ve kolu kaldı orada. Ama sevinçliyiz, çünkü bir yavru vatan kazandık. Çok güzel oldu bizim için, vatanımıza vatan kattık. Bizim orada bir sürü anımız var. Arkadaşlarım yanımda şehit oldu. Arkadaşlarıma çok üzüldüm" diye konuştu.

"Türk soydaşlarımıza yapılan zulümleri gördük"

Kıbrıs Gazisi Fevzi Demir, savaşın çok kötü olduğunu ve bütün insanlığa kardeşçe yaşamayı önerdiğini belirterek, "Tugay komutanımıza bize böyle bir konser düzenlediği için kendisine teşekkür ederiz. Gerçekten çok duygulandık ve mutlu olduk. Oraya biz savaş için değil barışa gittik. Türk soydaşlarımıza yapılan zulümleri gördük. Bu durumu görünce çok üzüldük. Biz oraya savaş için değil barışa gittik ve bir cumhuriyet kuruldu orada. Savaş o kadar kötü bir şey ki onu yaşayan bilir. Savaş olmaması için kardeşçe yaşamayı öneririm bütün insanlara" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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