Kıbrıs Barış Harekatı Mücahidi Semavi Aşık: "Telsiz eksikliği sebebiyle büyük sıkıntılar yaşadık"

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda mücahit olarak görev yapmış Semavi Aşık, telsiz eksikliği sebebiyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını hatta şehit verdiklerini vurgulayarak, " Türkiye'de ASELSAN'ın dünya teknolojileri ile yarışabilecek telsizleri yapabilir olması gurur verici" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı sonrası askeri haberleşme çözümleri üretmek amacıyla kurulan ASELSAN'ın "Kıbrıs" serisinin ilk bölümünde, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda mücahit olarak görev yapmış Semavi Aşık'ın içten hatıralarına yer verildi. Cesaret ve fedakarlıkla örülü bu hikayede, Kıbrıs'ta yaşanan zorlukları ve o günlerin izlerini Semavi Aşık anlattı. Aşık, telsiz eksikliği sebebiyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını hatta şehit verdiklerini belirterek, "Türkiye'de ASELSAN'ın dünya teknolojileri yarışabilecek telsizleri yapabilir olması gurur verici. Keşke 1963'te, 74'te bu telsizler olsaydı daha başarılı olurduk, daha az zayiat verirdik. Hiç telsizimiz yoktu, haberleşmek için haberci gönderirdik." - ANKARA