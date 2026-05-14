Kesinleşmiş 7 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan O.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla yakalanan şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı