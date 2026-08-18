Haberler

Kesinleşmiş 13 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Kesinleşmiş 13 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep’te uyuşturucu suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Oğuzeli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar

Süleymancılar soruşturmasında yeni bir ülkenin adı çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti

Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları yerini terk etti
Filipinler'de liseye silahlı saldırı: 4 ölü, 9 yaralı

Ülke bu haberle sarsıldı! Okula silahlı saldırı: 4 ölü, 9 yaralı
Feci kazada hayatını kaybetmişti! Son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

Yaşam savaşını kaybetti! Ecem'i sevenler böyle uğurladı
Galatasaray'dan yıldız isim için geri adım! Transfer rafa kalktı

Anlaşma neredeyse tamamdı! Yıldız ismin uçağı iptal oldu
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı

'Ege'nin Maldivleri' olarak biliniyor! Cennet ada da Kurişlerin çıktı
Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı

Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku

Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku