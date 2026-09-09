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Kesinleşmiş 10’ar yıl cezayla aranan 2 şahıs yakalandı

Kesinleşmiş 10’ar yıl cezayla aranan 2 şahıs yakalandı
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Gaziantep’te kesinleşmiş 10’ar yıl cezayla aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep'te kesinleşmiş 10'ar yıl cezayla aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, kasten öldürme suçundan haklarında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ve G.B. isimli şahıslar JASAT ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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