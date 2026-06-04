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Keşan'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Keşan'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilin önce tıra, ardından park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İpsala'dan Keşan istikametine giden Ş.Y. yönetimindeki 59 AHY 619 plakalı otomobil, önünde seyrederken yavaşlayan E.İ. yönetimindeki tıra bağlı 34 RR 8810 plakalı dorseye çarptı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir işyerinin önünde park halinde duran 39 AG 046 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Ş.Y. ile yanındaki Y.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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