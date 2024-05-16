Üye Girişi
Haberler

Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu bir araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramada, aracından uyuşturucu ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İspat Cami Mahallesi Vatan Caddesi'nde durdurulan aracın sürücüsü M.G., üzerindeki folyoya sarılı uyuşturucuyu polise verdi. Araçta arama yapan polis; 4 adet sentetik ecza, 15,18 gram metanfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edilmiş olabileceği tahmin edilen bin 450 TL'yi ele geçirdi. Gözaltına alınan M.G.'nin hakkında çeşitli suçlardan 6 dosyanın bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Keşan Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 28 yıl 6 ay hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 28 yıl 6 ay hapis cezası

 Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title