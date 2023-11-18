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Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Keşan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.T, H.A, F.D. ve H.B'nin üzerinde yaptıkları aramalarda uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.